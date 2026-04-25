Una confesión de sangre y una huida desesperada marcan el destino de la familia

La tensión alcanza niveles insoportables tras el descubrimiento de un oscuro secreto que vincula el pasado de los protagonistas con una tragedia irreparable. En este contexto de máxima alerta, la relación entre Cihan y Alya atraviesa su momento más crítico, obligándoles a tomar decisiones extremas para sobrevivir a la ambición de Sadakat.

La trama de En tierra lejana se vuelve más oscura cuando los planes de huida se ven truncados por una inesperada traición familiar. Entre reproches y lágrimas, la frase “creía que no eras cruel” resuena en las paredes de la mansión, marcando un antes y un después en el futuro de la pareja.