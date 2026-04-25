La inesperada aparición de Marta en el último adiós a Pelayo conmociona a los asistentes

El sepelio de Pelayo se ha convertido en el escenario de un encuentro fortuito que ha descolocado por completo a los allegados del fallecido. La llegada de Marta al cementerio, rodeada de un silencio sepulcral, ha generado un impacto inmediato entre los asistentes, quienes no esperaban que la mujer hiciera acto de presencia tras los últimos conflictos acontecidos. La tensión emocional se ha hecho palpable en cada gesto durante la ceremonia.

La trama de Sueños de libertad da un giro sorprendente con este movimiento estratégico que promete redefinir las alianzas entre los protagonistas. La sobriedad del funeral se ha visto interrumpida por las miradas de asombro y el murmullo generalizado, evidenciando que este retorno no es solo un acto de respeto, sino el inicio de una nueva etapa llena de incertidumbres para la familia.