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Sonsoles Ónega

El Hormiguero

El momento más loco de Sonsoles Ónega y Pablo Motos: ¿cuál es mi cámara?

La presentadora protagoniza una escena divertida al tratar de presentar un informativo imposible a los mandos de Trancas y Barrancas.

El Hormiguero
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Sonsoles Ónega vivió un momento divertido en El Hormiguero al tratar de prensetar, junto a Pablo Motos, un informativo que era todo un reto.

Cambiando de cámara cada 3 segundos, la presentadora de Antena 3 acabó por perder la referencia de la cámara que la estaba grabando.

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