Momento mágico en plató gracias a una actuación que quita el aliento

La interpretación de Antía en La Voz cautivó a los coaches desde los primeros acordes de ‘En otra vida’, tema de Yami Safdie. Su voz angelical y emotiva “llenó de calma y sentimiento el plató”, convirtiendo la actuación en una de las más especiales de la noche. Sebastián Yatra no pudo contener su admiración y la definió como “espectacular”, subrayando que “todo el mundo aquí sintió tu magia”.

Este momento memorable realza la esencia de La Voz: encontrar talentos auténticos capaces de conectar emocionalmente con el público. Antía demostró que, con una interpretación pura y llena de sinceridad, puede alzarse como una de las voces más destacadas de la noche.