Moisés se transforma en una estrella del rock en Pasapalabra: pleno con Bon Jovi y guitarra imaginaria incluida

David ha sido el primero en pulsar al escuchar el tema de Bon Jovi, pero se ha quedado bloqueado. Moisés ha aprovechado su oportunidad para acertar la canción y celebrar el pleno sacando su faceta más rockera.

Roberto Leal ha destacado que el riojano parece haber regresado cantando mejor a Pasapalabra. Daniel Diges ha matizado que "la ha cantado un poco para dentro, pero está bien" y se ha ofrecido a darle algunos consejos.