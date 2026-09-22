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Bon Jovi saca el lado más rockero de Moisés: hace pleno en La Pista, canta… ¡y hasta toca la guitarra!

Bon Jovi saca el lado más rockero de Moisés: hace pleno en La Pista, canta… ¡y hasta toca la guitarra!

PASAPALABRA

Moisés se transforma en una estrella del rock en Pasapalabra: pleno con Bon Jovi y guitarra imaginaria incluida

El concursante ha reconocido rápidamente Livin' on a Prayer en La Pista y se ha venido arriba cantando, mientras Daniel Diges se ofrecía a ayudarle como coach vocal.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David ha sido el primero en pulsar al escuchar el tema de Bon Jovi, pero se ha quedado bloqueado. Moisés ha aprovechado su oportunidad para acertar la canción y celebrar el pleno sacando su faceta más rockera.

Roberto Leal ha destacado que el riojano parece haber regresado cantando mejor a Pasapalabra. Daniel Diges ha matizado que "la ha cantado un poco para dentro, pero está bien" y se ha ofrecido a darle algunos consejos.

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