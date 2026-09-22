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Daniel Grao rescata su mejor chiste de rubias en Pasapalabra... ¡delante de Adriana Abenia!

Daniel Grao rescata su mejor chiste de rubias en Pasapalabra... ¡delante de Adriana Abenia!

PASAPALABRA

Daniel Grao recupera su chiste más clásico en Pasapalabra y Adriana Abenia responde a golpe de desafine

La Pista se ha convertido en un duelo de humor con Daniel Grao contando sus chistes y Adriana Abenia intentando reconocer las canciones entre divertidos desafines.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Daniel Grao ha cumplido con una tradición en sus visitas a Pasapalabra: contar un chiste de rubias. El actor ha recuperado uno de sus clásicos con una particularidad, esta vez tenía delante a Adriana Abenia.

La presentadora también ha provocado las risas de Roberto Leal al confundir una canción de 1984 con November Rain y después recordar a OBK. Daniel ha completado el divertido momento con otro chiste, en esta ocasión sobre trogloditas.

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