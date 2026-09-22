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PASAPALABRA
Daniel Grao recupera su chiste más clásico en Pasapalabra y Adriana Abenia responde a golpe de desafine
La Pista se ha convertido en un duelo de humor con Daniel Grao contando sus chistes y Adriana Abenia intentando reconocer las canciones entre divertidos desafines.
Daniel Grao ha cumplido con una tradición en sus visitas a Pasapalabra: contar un chiste de rubias. El actor ha recuperado uno de sus clásicos con una particularidad, esta vez tenía delante a Adriana Abenia.
La presentadora también ha provocado las risas de Roberto Leal al confundir una canción de 1984 con November Rain y después recordar a OBK. Daniel ha completado el divertido momento con otro chiste, en esta ocasión sobre trogloditas.