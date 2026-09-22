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PASAPALABRA
El inesperado pasado de Moisés fuera de Pasapalabra: así acabó convertido en el pianista de Casablanca
Una conversación con Roberto Leal ha destapado una desconocida faceta de Moisés, que recuerda con humor su experiencia sobre los escenarios interpretando al pianista de Casablanca.
Moisés sigue sorprendiendo con historias de su pasado. El concursante ha contado en Pasapalabra que participó como actor en una representación teatral de Casablanca, una experiencia que ha dejado fascinado a Roberto Leal.
Todo ha surgido al hablar de los apellidos y de su apodo, Moi. El riojano ha explicado que aquella actuación provocó una divertida broma entre sus compañeros: "Tócala otra vez, Moi". "Había pitorreo ahí", ha reconocido entre risas.