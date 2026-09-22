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Moisés confunde samba con salsa y David baila en AlaZ: ¡a dos del bote de 1.054.000 euros!

Moisés confunde samba con salsa y David baila en AlaZ: ¡a dos del bote de 1.054.000 euros!

PASAPALABRA

David acaricia el bote de Pasapalabra tras un error de Moisés que cambia el ritmo de AlaZ

El barcelonés ha alcanzado los 23 aciertos y se ha quedado a dos respuestas del bote de 1.054.000 euros después de que Moisés confundiera samba y salsa.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La igualdad ha marcado buena parte de AlaZ. David ha reaccionado a un primer turno de un solo acierto con una espectacular jugada de doce letras, mientras Moisés avanzaba poco a poco manteniéndose cerca de su rival.

Con 22-20 en el marcador, el riojano buscaba el empate cuando ha cometido el fallo decisivo al confundir samba con salsa. Moisés ha terminado plantándose y David ha aprovechado el desenlace para alcanzar los 23 aciertos en Pasapalabra.

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