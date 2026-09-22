David acaricia el bote de Pasapalabra tras un error de Moisés que cambia el ritmo de AlaZ

La igualdad ha marcado buena parte de AlaZ. David ha reaccionado a un primer turno de un solo acierto con una espectacular jugada de doce letras, mientras Moisés avanzaba poco a poco manteniéndose cerca de su rival.

Con 22-20 en el marcador, el riojano buscaba el empate cuando ha cometido el fallo decisivo al confundir samba con salsa. Moisés ha terminado plantándose y David ha aprovechado el desenlace para alcanzar los 23 aciertos en Pasapalabra.