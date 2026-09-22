Publicidad
PASAPALABRA
David acaricia el bote de Pasapalabra tras un error de Moisés que cambia el ritmo de AlaZ
El barcelonés ha alcanzado los 23 aciertos y se ha quedado a dos respuestas del bote de 1.054.000 euros después de que Moisés confundiera samba y salsa.
La igualdad ha marcado buena parte de AlaZ. David ha reaccionado a un primer turno de un solo acierto con una espectacular jugada de doce letras, mientras Moisés avanzaba poco a poco manteniéndose cerca de su rival.
Con 22-20 en el marcador, el riojano buscaba el empate cuando ha cometido el fallo decisivo al confundir samba con salsa. Moisés ha terminado plantándose y David ha aprovechado el desenlace para alcanzar los 23 aciertos en Pasapalabra.