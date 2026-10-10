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PASAPALABRA
Moisés sorprende a Roberto Leal en Pasapalabra al quitarse las gafas: ¡es idéntico a un personaje de Oliver y Benji!
Una conversación sobre personajes de ficción termina con una inesperada transformación del concursante, que descubre su parecido con uno de los protagonistas de la mítica serie de dibujos animados.
Todo ha comenzado en Pasapalabra cuando Octavi Pujades ha elegido al Doctor Manhattan como su personaje favorito y Roberto Leal ha confesado su debilidad por E.T. En ese momento, Moisés ha sorprendido al mencionar a Oliver Atom.
El presentador ha bromeado con su parecido con el futbolista, pero nadie esperaba que el riojano se quitara las gafas. Su cambio de imagen ha recordado a Roberto a otro personaje de Oliver y Benji, famoso por la catapulta infernal. ¡Descubre de quién se trata!