Moisés sorprende a Roberto Leal en Pasapalabra al quitarse las gafas: ¡es idéntico a un personaje de Oliver y Benji!

Todo ha comenzado en Pasapalabra cuando Octavi Pujades ha elegido al Doctor Manhattan como su personaje favorito y Roberto Leal ha confesado su debilidad por E.T. En ese momento, Moisés ha sorprendido al mencionar a Oliver Atom.

El presentador ha bromeado con su parecido con el futbolista, pero nadie esperaba que el riojano se quitara las gafas. Su cambio de imagen ha recordado a Roberto a otro personaje de Oliver y Benji, famoso por la catapulta infernal. ¡Descubre de quién se trata!