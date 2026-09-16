Las bromas y risas detrás de A la deriva: así vivieron sus protagonistas el rodaje de la serie

Aunque A la deriva está marcada por momentos duros, sus protagonistas vivieron un rodaje lleno de humor. Adelfa Calvo ha destacado especialmente las bromas que compartía con Paula Echevarría y Daniel Grao.

Por su parte, Lucía Guerrero guarda un recuerdo especial de las secuencias junto al grupo de amigas de la serie. La actriz asegura que disfrutaban especialmente cuando todas coincidían en acción durante las grabaciones.