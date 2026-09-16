Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Los protagonistas de A la deriva recuerdan sus momentos favoritos de rodaje: "Era un subidón"

A LA DERIVA

Las bromas y risas detrás de A la deriva: así vivieron sus protagonistas el rodaje de la serie

Paula Echevarría, Daniel Grao, Adelfa Calvo y Lucía Guerrero recuerdan el buen ambiente que compartieron durante la grabación de A la deriva, pese al tono dramático de la ficción.

Patri Bea | Lena Rodríguez
Publicado:

Aunque A la deriva está marcada por momentos duros, sus protagonistas vivieron un rodaje lleno de humor. Adelfa Calvo ha destacado especialmente las bromas que compartía con Paula Echevarría y Daniel Grao.

Por su parte, Lucía Guerrero guarda un recuerdo especial de las secuencias junto al grupo de amigas de la serie. La actriz asegura que disfrutaban especialmente cuando todas coincidían en acción durante las grabaciones.

Antena 3 » Vídeos