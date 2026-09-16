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Cihan se aferra a su amor por Alya ante la vuelta de Boran

Cihan se aferra a su amor por Alya ante la vuelta de Boran: “Lo superaremos”

EN TIERRA LEJANA

Alya teme perder a Cihan tras el regreso de Boran, pero él se niega a renunciar a su amor

La vuelta de Boran amenaza con cambiarlo todo entre Alya y Cihan, que recuerdan cuánto les costó derribar sus barreras y reconocer que estaban enamorados.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El reencuentro en la habitación lleva a la pareja a recordar sus comienzos. Allí llegaron a levantar muros entre ellos hasta que finalmente bajaron sus escudos y confesaron lo que sentían.

Ahora, el problema parece escapar de sus manos. Mientras Alya teme que esta vez no puedan proteger su relación, Cihan se aferra a todo lo que ya han superado juntos y le pide que resista y no pierda la esperanza En tierra lejana.

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