Alya teme perder a Cihan tras el regreso de Boran, pero él se niega a renunciar a su amor

El reencuentro en la habitación lleva a la pareja a recordar sus comienzos. Allí llegaron a levantar muros entre ellos hasta que finalmente bajaron sus escudos y confesaron lo que sentían.

Ahora, el problema parece escapar de sus manos. Mientras Alya teme que esta vez no puedan proteger su relación, Cihan se aferra a todo lo que ya han superado juntos y le pide que resista y no pierda la esperanza En tierra lejana.