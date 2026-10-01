Moisés rompe el empate con David y se lanza a por el bote de 1.096.000 euros en Pasapalabra

David ha tomado ventaja con una espectacular jugada de once respuestas consecutivas, pero Moisés ha conseguido recuperar terreno. Ambos han terminado su primera vuelta empatados a 21 y después han sumado un nuevo acierto para alcanzar las tablas a 22.

El barcelonés ha decidido plantarse, mientras Moisés ha optado por arriesgar. La respuesta calobiótica le ha dado la victoria y la oportunidad de intentar el bote de 1.096.000 euros. Finalmente, se ha quedado a solo dos letras de conseguirlo en Pasapalabra.