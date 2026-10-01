Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

La valiente respuesta de Moisés en AlaZ: gana a David y apunta al bote gracias al “arte de vivir bien”

La valiente respuesta de Moisés en AlaZ: gana a David y apunta al bote gracias al “arte de vivir bien”

PASAPALABRA

Moisés rompe el empate con David y se lanza a por el bote de 1.096.000 euros en Pasapalabra

El riojano ha arriesgado cuando ambos estaban empatados a 22 aciertos y una última respuesta le ha dado la victoria antes de intentar completar AlaZ.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

David ha tomado ventaja con una espectacular jugada de once respuestas consecutivas, pero Moisés ha conseguido recuperar terreno. Ambos han terminado su primera vuelta empatados a 21 y después han sumado un nuevo acierto para alcanzar las tablas a 22.

El barcelonés ha decidido plantarse, mientras Moisés ha optado por arriesgar. La respuesta calobiótica le ha dado la victoria y la oportunidad de intentar el bote de 1.096.000 euros. Finalmente, se ha quedado a solo dos letras de conseguirlo en Pasapalabra.

Antena 3 » Vídeos