Mika descubre su gran amenaza en La Voz: tendrá que pelear por los talents frente a Melendi

Mika regresa dispuesto a luchar por las mejores voces y sorprendido todavía por la variedad de estilos musicales y acentos que encuentra entre los talents. Esta vez, además, cuenta con la experiencia de su primera edición.

La conexión de Melendi con los concursantes preocupa especialmente al artista, que reconoce que tendrá que pelear mucho para convencerlos. Pablo López y Lola Índigo también serán dos duros competidores para formar el mejor equipo en La Voz.