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El beso de Moisés al cielo al hacer pleno en La Pista gracias a Pau Donés y su ‘Depende’

El beso de Moisés al cielo al hacer pleno en La Pista gracias a Pau Donés y su ‘Depende’

PASAPALABRA

Moisés emociona en La Pista de Pasapalabra con su especial dedicatoria a Pau Donés tras lograr un pleno

El concursante riojano ha reconocido Depende, de Jarabe de Palo, a la primera y ha celebrado sus cinco segundos con un emotivo beso al cielo dedicado a Pau Donés.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La apuesta de Roberto Leal parecía segura: estaba convencido de que David y Moisés identificarían rápidamente la canción. Sin embargo, el barcelonés ha fallado y ha tenido que ceder el turno a su rival en Pasapalabra.

Con su habitual habilidad musical, Moisés ha acertado Depende y se ha animado a cantar mientras Roberto bromeaba sobre su voz. Después, el alfareño ha mirado hacia arriba y ha lanzado un beso al cielo en recuerdo de Pau Donés.

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