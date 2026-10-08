Moisés emociona en La Pista de Pasapalabra con su especial dedicatoria a Pau Donés tras lograr un pleno

La apuesta de Roberto Leal parecía segura: estaba convencido de que David y Moisés identificarían rápidamente la canción. Sin embargo, el barcelonés ha fallado y ha tenido que ceder el turno a su rival en Pasapalabra.

Con su habitual habilidad musical, Moisés ha acertado Depende y se ha animado a cantar mientras Roberto bromeaba sobre su voz. Después, el alfareño ha mirado hacia arriba y ha lanzado un beso al cielo en recuerdo de Pau Donés.