Moisés desata la locura en Pasapalabra al recordar una canción de su infancia y deja atónito a Roberto Leal

La Pista ha regalado uno de los momentos más divertidos de Pasapalabra. Aunque Roberto Leal dudaba de que Moisés y David reconocieran una canción de 1982, el riojano ha terminado sorprendiendo al presentador con un acierto inesperado.

Tras escuchar el primer fragmento, Moisés ha aprovechado el tiempo que le ha dado David al pulsar antes para recuperar un recuerdo de infancia. Al reconocer la canción, ha estallado de alegría y ha confesado que la tenía grabada en una cinta de casete. Su entusiasmo ha provocado las carcajadas de los invitados y el sobresalto de Roberto Leal.