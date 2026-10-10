Moisés cae ante David en Pasapalabra por un error inesperado pese a igualar los 22 aciertos en AlaZ

La igualdad ha marcado el duelo entre Moisés y David en AlaZ hasta que un fallo ha cambiado el rumbo de la prueba. El riojano ha confundido las palabras jarra y jarro al escuchar una definición y ha cometido un error decisivo en Pasapalabra.

Aunque David había alcanzado los 21 aciertos en su primera vuelta, Moisés ha conseguido remontar hasta situarse con 22. Sin embargo, el barcelonés ha logrado igualar el marcador y llevarse la victoria gracias al fallo de su rival, que tendrá que enfrentarse a la próxima Silla Azul.