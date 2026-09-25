Moisés arrasa en La Pista con un pleno y descubre la coincidencia con su look: "Muy bien traído"

La Pista ha comenzado con un viaje hasta 1966, pero Moisés apenas ha necesitado unos segundos. Más rápido que David con el pulsador, ha identificado Black Is Black y se ha animado incluso a cantar el clásico de Los Bravos.

Con la victoria asegurada, el riojano se ha fijado en un detalle que había pasado inadvertido: su polo y su pantalón negros encajaban con el título de la canción. "Muy bien traído", ha comentado Roberto Leal ante la divertida coincidencia en Pasapalabra.