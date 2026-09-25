Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El look de Moisés ya daba una pista: pleno con ‘Black Is Black’ en La Pista

El look de Moisés ya daba una pista: pleno con ‘Black Is Black’ en La Pista

PASAPALABRA

Moisés arrasa en La Pista con un pleno y descubre la coincidencia con su look: "Muy bien traído"

El concursante ha reconocido Black Is Black, de Los Bravos, con el primer fragmento y después ha reparado en la curiosa coincidencia con su estilismo completamente negro.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

La Pista ha comenzado con un viaje hasta 1966, pero Moisés apenas ha necesitado unos segundos. Más rápido que David con el pulsador, ha identificado Black Is Black y se ha animado incluso a cantar el clásico de Los Bravos.

Con la victoria asegurada, el riojano se ha fijado en un detalle que había pasado inadvertido: su polo y su pantalón negros encajaban con el título de la canción. "Muy bien traído", ha comentado Roberto Leal ante la divertida coincidencia en Pasapalabra.

Antena 3 » Vídeos