Josema Yuste roza la remontada en Pasapalabra: un último fallo le deja sin completar el panel

Los términos relacionados con el periodismo se le han atragantado al equipo azul. Moisés ha tardado en encontrar el hilo de números y, cuando ha conseguido encarrilar la prueba, el tiempo corría en su contra y aún quedaban tres palabras.

Josema Yuste ha asumido el reto en los últimos instantes y ha llevado la emoción al límite. Sin embargo, ha fallado en el cara o cruz del penúltimo número, quedándose a las puertas de completar el panel entre los aplausos del público y del propio Moisés en Pasapalabra.