David rompe el empate con Moisés y gana un espectacular AlaZ tras arriesgar con su última respuesta

La igualdad ha marcado un AlaZ lleno de jugadas brillantes. Moisés ha encadenado primero diez aciertos y después otros ocho, mientras que David ha firmado el mejor turno de la tarde con 14 respuestas consecutivas para completar su primera vuelta con 22.

Moisés ha conseguido alcanzar los 22 aciertos y ha decidido plantarse, dando por bueno el empate. Sin embargo, David ha optado por continuar y asumir el riesgo en su turno definitivo. La apuesta le ha salido bien: una última respuesta correcta le ha dado la victoria en Pasapalabra.