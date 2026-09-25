David se olvida de cuántos programas lleva en Pasapalabra tras 121 tardes

Los números le han jugado una mala pasada a David al comienzo de Pasapalabra. Roberto Leal le ha preguntado cuántos programas acumula y el concursante ha respondido con una cifra inferior a los 121 que ya ha protagonizado.

El lapsus ha llegado mientras comentaban el último empate en AlaZ. David y Moisés han firmado tablas en seis de sus doce enfrentamientos, justo la mitad de sus duelos. "¿Qué ha pasado?", ha reaccionado Roberto al descubrir que el barcelonés se había dejado varias tardes por el camino.