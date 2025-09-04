Andrés Burguera reaparece tras años en silencio: “Me veo más normal que unas lentejas”

Andrés Burguera ha vuelto a la pantalla tras años de discreción y lo ha hecho con un aspecto renovado y un discurso claro. “Estoy estupendo”, aseguró en Y ahora Sonsoles, quitando peso a las críticas sobre su físico.

A sus 58 años, disfruta de la tranquilidad que le da la prejubilación en Iberia y de su buena relación con Pajares. Aunque admite un arrepentimiento: haberse expuesto en exceso en platós televisivos durante sus conflictos familiares.