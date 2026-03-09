Publicidad
EL DESAFÍO
Miguel Ángel Muñoz recibe la felicitación de Eva Soriano e Illescas tras su apnea en El Desafío
En El Desafío, la reacción al logro de Miguel Ángel Muñoz generó una emotiva felicitación por parte de Eva Soriano y Daniel Illescas, destacando la presencia inspiradora de “Tata” en sus palabras.
Los participantes y el jurado celebraron la apnea de Miguel Ángel Muñoz tras superar los tres minutos, aunque él se mostró autocrítico con su marca. Eva Soriano le dedicó palabras de reconocimiento y Daniel Illescas le animó recordando que “Tata estaría muy orgullosa”, subrayando el aspecto humano del momento.
La felicitación refleja la complicidad entre concursantes y la emoción del equipo, que transformó un desafío físico en un gesto de apoyo colectivo.