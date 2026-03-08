Luis Rojas Marcos revela el secreto de la felicidad en la madurez: la clave está en el olvido selectivo

A partir de los 65 años, la mente humana desarrolla un mecanismo de defensa natural que nos permite disfrutar más del presente. Según explica el doctor Luis Rojas Marcos, en esta etapa tendemos a recordar solo lo positivo, eliminando voluntariamente los episodios amargos del pasado.

Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, el experto ha subrayado que esta capacidad de selección es fundamental para mantener una actitud vitalista. El especialista insiste en que envejecer siendo feliz es posible si aprendemos a gestionar nuestras expectativas y nos rodeamos de relaciones sociales sólidas que fomenten un envejecimiento activo y plenamente satisfactorio.