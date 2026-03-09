Cloe, una voz clave en derechos femeninos en Sueños de libertad

La representante de Brossard no solo se abre paso en la fábrica dominada por hombres, también se convierte en referente al plantarle cara a Gabriel por la injusta despedida de Merche, consiguiendo su readmisión y subrayando así su compromiso con los derechos de las mujeres.

Su presencia provoca reacciones dentro de la colonia y dinamiza las relaciones personales, especialmente con Marta, cuestionando convenciones sociales y proponiendo nuevas formas de libertad emocional y profesional en una época hostil para la voz femenina.