SUEÑOS DE LIBERTAD
Cloe, una voz clave en derechos femeninos en Sueños de libertad
En un contexto donde las mujeres apenas alzan la voz, la llegada de Cloe a la colonia irrumpe como un símbolo de lucha e igualdad, destacándose por confrontar injusticias laborales y apostar por un amor libre al tiempo que desafía los prejuicios tradicionales.
La representante de Brossard no solo se abre paso en la fábrica dominada por hombres, también se convierte en referente al plantarle cara a Gabriel por la injusta despedida de Merche, consiguiendo su readmisión y subrayando así su compromiso con los derechos de las mujeres.
Su presencia provoca reacciones dentro de la colonia y dinamiza las relaciones personales, especialmente con Marta, cuestionando convenciones sociales y proponiendo nuevas formas de libertad emocional y profesional en una época hostil para la voz femenina.