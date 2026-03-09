Pablo Motos denuncia a las grandes tecnológicas por permitir estafas con su imagen

Pablo Motos aprovechó la tertulia de actualidad para aclarar que un video falso en el que animaba a invertir es producto de inteligencia artificial y no tiene base real.

El comunicador responsabilizó a las grandes tecnológicas por “hacer la vista gorda” al permitir que circulen estas estafas y reclamó más prevención, no solo la eliminación tras las visualizaciones masivas de estos contenidos.