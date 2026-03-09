Publicidad
EL HORMIGUERO
Pablo Motos denuncia a las grandes tecnológicas por permitir estafas con su imagen
El presentador de El Hormiguero exige a plataformas como YouTube, Instagram y Facebook medidas efectivas contra la difusión de contenidos manipulados con inteligencia artificial que suplantan su imagen para estafar.
Pablo Motos aprovechó la tertulia de actualidad para aclarar que un video falso en el que animaba a invertir es producto de inteligencia artificial y no tiene base real.
El comunicador responsabilizó a las grandes tecnológicas por “hacer la vista gorda” al permitir que circulen estas estafas y reclamó más prevención, no solo la eliminación tras las visualizaciones masivas de estos contenidos.