Una clienta estalla al descubrir un cargo de 4 euros sin previo aviso por usar el WiFi de un bar

La costumbre de usar cafeterías como oficinas improvisadas ha llevado a algunos establecimientos a imponer cargos extra por servicios como internet o electricidad para evitar ocupaciones prolongadas con consumos mínimos.

Una mujer que consumió un café y un pincho durante unos 45 minutos se encontró con un suplemento de 4 €, algo que denunció como falta de aviso previo y que ha reavivado la discusión sobre prácticas transparentes en la hostelería.