Y AHORA SONSOLES
Una clienta estalla al descubrir un cargo de 4 euros sin previo aviso por usar el WiFi de un bar
En un bar, una clienta pagó 4 € por acceder a la red inalámbrica sin que se lo comunicaran previamente, encendiendo el debate sobre las medidas de los bares frente a clientes que ocupan mesas largas horas.
La costumbre de usar cafeterías como oficinas improvisadas ha llevado a algunos establecimientos a imponer cargos extra por servicios como internet o electricidad para evitar ocupaciones prolongadas con consumos mínimos.
Una mujer que consumió un café y un pincho durante unos 45 minutos se encontró con un suplemento de 4 €, algo que denunció como falta de aviso previo y que ha reavivado la discusión sobre prácticas transparentes en la hostelería.