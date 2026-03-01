Antena3
¿Quién es Javier Alonso? El nuevo concursante de Pasapalabra que ha arrasado en su primera semana

PASAPALABRA

El sorprendente debut del tenor Javier Alonso revoluciona Pasapalabra con tres victorias y un nivel impecable

Javier Alonso, abogado y cantante de ópera, irrumpe con fuerza en su primera semana y se convierte en el aspirante más prometedor gracias a una Silla Azul perfecta y varios triunfos consecutivos.

La llegada de Javier Alonso al formato ha supuesto un giro inesperado: tras imponerse a Antonio en una Silla Azul impecable, el concursante dejó clara su ambición y talento en cada prueba. De profesión abogado y enamorado del arte lírico, ya ha demostrado su potencia vocal en sus primeros días.

Con tres victorias en cuatro programas y varias ocasiones en las que rozó el bote, Javier se perfila como un rival duro para Alejandro en Pasapalabra. Su debut fulgurante y su dominio del Rosco han despertado gran interés entre los seguidores del concurso.

