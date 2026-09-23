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Kader cree que Serhat la va a echar de casa y prepara su maleta

EL SECRETO

El miedo de Kader al pensar que debe abandonar la mansión: Zeynep le hace una importante promesa

La pequeña prepara sus cosas convencida de que tendrá que marcharse con Zeynep y teme la reacción de Serhat después de haber revelado un secreto.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Kader espera despierta a Zeynep con toda su ropa preparada sobre la cama. Sevim le ha dicho que, cuando regrese, tendrán que hacer las maletas, pero Zeynep intenta tranquilizarla asegurándole que nadie puede echarlas.

Sin embargo, la niña está preocupada por algo más: teme que Serhat esté enfadado por haber contado el secreto. Ante su miedo a que le pegue, Zeynep la abraza y promete que nadie volverá a hacerle daño en El Secreto.

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