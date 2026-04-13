El método definitivo para borrar manchas de fruta de la ropa con trucos caseros que sí funcionan

Con el buen tiempo aumenta el consumo de fruta fresca, pero también los accidentes en la ropa. Las manchas de fresas, moras o zumos pueden ser difíciles si no se actúa rápido, aunque tienen solución con los trucos adecuados.

Ordenatriz propone en Y ahora Sonsoles distintos remedios según la fruta: agua muy caliente para fresas o frambuesas, alcohol para arándanos o agua con gas para el zumo de naranja. También recomienda usar lavavajillas y un cepillo en manchas de ciruela.