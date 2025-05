Mercedes Milá abre su corazón: “El hombre de mi vida es José Sámano”

Mercedes Milá recuerda, en Y ahora Sonsoles, su historia con el productor José Sámano, a quien define como “el hombre de mi vida”. Explica que no tuvieron hijos porque ambos lo decidieron así: “No he tenido porque no quiero, ni él ni yo quisimos”.

Tras su separación, mantuvo una relación con Carlos Castillo, que terminó abruptamente. Milá confiesa que esa ruptura la sumió en una profunda depresión, una de las etapas más duras de su vida.