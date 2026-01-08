Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Ilia Topuria aclara la polémica sobre la exposición de su hija
El luchador de artes marciales mixtas responde en Y ahora Sonsoles a las informaciones que apuntan a un trato de favor y niega de forma tajante haber facilitado el acceso a su hija.
Durante su intervención, Ilia Topuria quiso zanjar la controversia surgida en torno a su vida personal en Y ahora Sonsoles. El deportista desmintió que se haya producido cualquier tipo de privilegio o acceso especial relacionado con su hija.
Topuria defendió su postura con firmeza y aseguró que la información difundida no se ajusta a la realidad. Su respuesta busca frenar la especulación y proteger el ámbito privado de su familia ante la repercusión mediática del caso.