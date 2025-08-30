El mensaje de María Parrado son nuevo disco para “no perder nunca ese niño que llevamos dentro”

María Parrado ha anunciado en Pasapalabra que su nuevo disco se titulará ‘La niña que fui’, un mensaje que invita a conservar la esencia infantil. El lanzamiento será en octubre, antes de su concierto en Madrid.

Durante su charla con Roberto Leal, ha explicado que el título nace de la necesidad de no perder al niño interior. “Que siempre sigamos siendo niños”, ha deseado con emoción en el plató.