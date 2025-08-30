Publicidad
Pasapalabra
El mensaje de María Parrado son nuevo disco para “no perder nunca ese niño que llevamos dentro”
La cantante ha compartido con Roberto Leal sus próximos proyectos musicales, incluyendo una gira, un concierto en Madrid y el título de su nuevo álbum.
María Parrado ha anunciado en Pasapalabra que su nuevo disco se titulará ‘La niña que fui’, un mensaje que invita a conservar la esencia infantil. El lanzamiento será en octubre, antes de su concierto en Madrid.
Durante su charla con Roberto Leal, ha explicado que el título nace de la necesidad de no perder al niño interior. “Que siempre sigamos siendo niños”, ha deseado con emoción en el plató.