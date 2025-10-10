Publicidad
ARGUIÑANO
Karlos Arguiñano sorprende con un pisto manchego con bacalao lleno de sabor y beneficios para la salud
El chef vasco prepara un pisto manchego con bacalao inspirado por Lydia Muñoz y su abuela Pura, un plato tradicional que combina sencillez, sabor y grandes propiedades nutricionales.
Karlos Arguiñano ha presentado una receta perfecta para quienes buscan cuidarse sin complicaciones: un pisto manchego con bacalao que aporta energía, sabor y múltiples beneficios. Con verduras cocinadas lentamente y el toque del pescado, logra un equilibrio delicioso y saludable.
Inspirado por Lydia Muñoz y su abuela Pura, este plato destaca por su sencillez y valor nutritivo. Es una propuesta ideal para mantener una dieta equilibrada, apoyar la salud cardiovascular y disfrutar del auténtico sabor de la cocina casera.