Karlos Arguiñano sorprende con un pisto manchego con bacalao lleno de sabor y beneficios para la salud

Karlos Arguiñano ha presentado una receta perfecta para quienes buscan cuidarse sin complicaciones: un pisto manchego con bacalao que aporta energía, sabor y múltiples beneficios. Con verduras cocinadas lentamente y el toque del pescado, logra un equilibrio delicioso y saludable.

Inspirado por Lydia Muñoz y su abuela Pura, este plato destaca por su sencillez y valor nutritivo. Es una propuesta ideal para mantener una dieta equilibrada, apoyar la salud cardiovascular y disfrutar del auténtico sabor de la cocina casera.