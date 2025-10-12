Antena 3 LogoAntena3
Ana Labordeta y Sara Sanz revelan cómo el regreso de José afectará a su relación de madre e hija en Sueños de libertad: "Os vais a enamorar de esta familia"

Sueños de libertad

Una familia marcada por el reencuentro emociona en la serie más vista de la tarde

Ana Labordeta y Sara Sanz emocionan al público con una historia de reencuentros, secretos familiares y segundas oportunidades en Sueños de libertad.

En Sueños de libertad, Irene y Cristina reconstruyen su vínculo tras años separadas por imposición de don Pedro. “La relación entre madre e hija es muy bonita”, afirma Ana Labordeta.

La llegada de José, padre biológico de Cristina, completa el triángulo familiar. “Cuando nos veáis a los tres os vais a enamorar”, asegura Sara Sanz sobre esta esperada unión.

