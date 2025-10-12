Una familia marcada por el reencuentro emociona en la serie más vista de la tarde

En Sueños de libertad, Irene y Cristina reconstruyen su vínculo tras años separadas por imposición de don Pedro. “La relación entre madre e hija es muy bonita”, afirma Ana Labordeta.

La llegada de José, padre biológico de Cristina, completa el triángulo familiar. “Cuando nos veáis a los tres os vais a enamorar”, asegura Sara Sanz sobre esta esperada unión.