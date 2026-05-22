Melody sorprende en Mask Singer con un potente número junto a Mejillón en plena semifinal

La gala de Mask Singer vivió uno de sus momentos más intensos con la aparición de Melody para compartir actuación con Mejillón. Ambos interpretaron Esa diva en un número marcado por la coreografía, el ritmo y la complicidad sobre el escenario.

Los investigadores y el público reaccionaron con entusiasmo durante la actuación, que convirtió el plató en una auténtica fiesta. Mejillón volvió a mantener el misterio sobre su identidad tras una de las actuaciones más comentadas de la noche.

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