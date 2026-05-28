EL HORMIGUERO
Melody actúa en El Hormiguero que pone a bailar a todo el plató
La cantante sevillana visita el programa de Pablo Motos para presentar Ilarie y repasar los nuevos desafíos profesionales que marcarán su próxima etapa televisiva.
Melody ha revolucionado el plató de El Hormiguero con la interpretación de Ilarie, su nuevo single. La artista ha arrancado los aplausos del público con una actuación llena de energía y ritmo.
Además de presentar su nueva canción, la cantante ha hablado sobre sus próximos proyectos en televisión, entre ellos su participación en La Voz Kids y El Desafío. La sevillana también ha repasado una trayectoria marcada por la música y la reinvención constante.
