El hábito de Jesulín de Ubrique tras cada gala de Tu cara me suena que sorprende a sus compañeros

Los participantes de Tu cara me suena han compartido algunas curiosidades sobre la convivencia entre bambalinas y han coincidido al señalar a María Parrado como la más sensible del grupo. También han destacado el nivel de exigencia y entrega de varios compañeros.

Entre todas las confesiones, Leonor Lavado ha revelado una rutina de Jesulín de Ubrique que dejó sorprendidos al resto. Según contó, tras acabar una gala, el concursante seguía ensayando la actuación de la semana siguiente mientras los demás ya descansaban.

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