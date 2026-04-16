Melodía contra palabras: Noelia López se impone en La Pista ante el bloqueo de El Cordobés

El debut de Manuel Díaz El Cordobés en La Pista le ha hecho experimentar una de las sensaciones más frustrantes de Pasapalabra. Desde el primer fragmento tenía clara la melodía e incluso identificó a Tina Turner como la artista, pero no consiguió avanzar más allá, atrapado por una letra en inglés que no terminaba de aparecer.

Noelia López, en cambio, pasó de estar completamente en blanco a aprovechar la pista definitiva de Roberto Leal, que dio el título en español para traducirlo al inglés. Esa clave cambió el duelo y permitió a la invitada llevarse la victoria, ante las quejas resignadas de El Cordobés, convencido de haber dado todas las pistas posibles.