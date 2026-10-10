Melendi firma un insólito sorpasso a Pablo López y lidera el ranking de fichajes de La Voz

La batalla por configurar los mejores equipos en La Voz ha dado un vuelco inesperado durante lacuarta jornada de Audiciones a Ciegas. En un espectacular movimiento estratégico que ha pillado por sorpresa al resto de sus compañeros, Melendi ha protagonizado un contundente sorpasso sobre Pablo López, arrebatándole el primer puesto y convirtiéndose en el coach con mayor número de concursantes en sus filas.

El despliegue de carisma y la afinada visión del artista asturiano resultaron determinantes para convencer a las voces más codiciadas de la noche, dejando a Pablo López sin capacidad de reacción en las pujas más ajustadas. Este cambio de hegemonía en los sillones rojos no solo reconfigura las fuerzas del talent show, sino que eleva al máximo la competitividad entre los mentores de cara a los últimos pases de la fase inicial.