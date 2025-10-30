Publicidad
Pasapalabra
Maya Pixelskaya se sincera tras el desastre en Palabras Cruzadas: “Me ha atropellado esta prueba”
El equipo azul solo logró tres respuestas en todo el panel y Maya expresó su frustración con humor, asegurando que la prueba le dejó con estrés postraumático.
La prueba de Palabras Cruzadas fue un reto para Rosa, Maya e Iñaki Miramón. El panel sobre apellidos cántabros se les resistió desde el inicio, con cinco turnos sin aciertos.
Maya expresó su agobio tras el resultado: “Tengo estrés postraumático”. Roberto Leal intentó animarles, pero la colaboradora de Zapeando confesó sentirse “atropellada” por la dinámica de este juego de Pasapalabra.