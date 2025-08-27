Máxima tensión en Pasapalabra: ¿Manu se plantea arriesgar por el bote de 2.038.000 euros?

El duelo entre Manu y Rosa en El Rosco ha sido intenso desde el inicio. Aunque Rosa tomó ventaja, Manu ha remontado con precisión hasta alcanzar el empate en los últimos segundos.

Con 22 aciertos y sin margen de error, Manu ha valorado sus opciones ante el bote de 2.038.000 euros. La tensión ha sido máxima en el plató de Pasapalabra.