Máxima tensión en Pasapalabra: Javier se planta con 22 aciertos y deja la decisión final en manos de David

El Rosco de Pasapalabra comenzó con una ligera ventaja para Javier, aunque David logró darle la vuelta al marcador con una brillante racha durante su primera vuelta, alcanzando 21 aciertos y aumentando la presión sobre su rival.

La reacción del madrileño igualó de nuevo la prueba hasta dejar a ambos concursantes empatados con 22 respuestas correctas. Después de varios turnos marcados por la tensión y la estrategia, Javier decidió plantarse y dejó el desenlace definitivo en manos de David.

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