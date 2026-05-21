Los investigadores aciertan de pleno en Mask Singer al descubrir a Silvia Abril tras Mejillón

Las actuaciones de Mejillón en Mask Singer habían despertado numerosas sospechas entre los investigadores. Su energía sobre el escenario y el tono humorístico de sus pistas llevaron a Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo, Juan y Medio y Ana Milán a pensar en Silvia Abril como principal candidata.

Finalmente, todos acertaron con su apuesta y lograron un pleno en la competición por los prismáticos de oro. El desenmascaramiento confirmó que la actriz y cómica estaba detrás de uno de los personajes más extravagantes de esta edición.

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