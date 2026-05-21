Sorpresa total en Mask Singer: Lola Lolita era la famosa escondida bajo la máscara de Mofeta

Mofeta protagonizó uno de los momentos más impactantes de las semifinales de Mask Singer con una actuación junto a Nena Daconte antes de revelar su identidad. Ninguno de los investigadores consiguió averiguar que la persona oculta bajo la máscara era Lola Lolita.

Las últimas pistas ya apuntaban a una figura muy conocida en redes sociales, aunque las apuestas estaban divididas entre varios rostros famosos. Su desenmascaramiento confirmó que una de las influencers más seguidas del país estaba detrás de uno de los personajes más queridos del programa.

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