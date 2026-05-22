Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

3-alatriste

“Por mi padre”: el cariñoso guiño de David que acaba con pleno en el ¿Dónde Están?

PASAPALABRA

David emociona en Pasapalabra con la razón familiar que marcó su elección en ¿Dónde Están?

El concursante sorprendió al escoger Alatriste frente a Volver por un motivo muy personal antes de completar con éxito una nueva prueba junto al equipo azul.

Alberto Mendo
Publicado:

La sección ¿Dónde Están? en Pasapalabra enfrentó a dos películas estrenadas hace dos décadas: Volver y Alatriste. Roberto Leal reaccionó con asombro al recordar el paso del tiempo antes de que David tuviera que escoger una de las opciones.

El concursante barcelonés eligió Alatriste y explicó el motivo con un cariñoso recuerdo dedicado a su padre. Después, el equipo azul logró completar todas las palabras relacionadas con la película gracias a la rapidez y precisión habitual de David.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Vídeos