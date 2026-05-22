David emociona en Pasapalabra con la razón familiar que marcó su elección en ¿Dónde Están?

La sección ¿Dónde Están? en Pasapalabra enfrentó a dos películas estrenadas hace dos décadas: Volver y Alatriste. Roberto Leal reaccionó con asombro al recordar el paso del tiempo antes de que David tuviera que escoger una de las opciones.

El concursante barcelonés eligió Alatriste y explicó el motivo con un cariñoso recuerdo dedicado a su padre. Después, el equipo azul logró completar todas las palabras relacionadas con la película gracias a la rapidez y precisión habitual de David.

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