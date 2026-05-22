Pasapalabra vive el emotivo mensaje de David a Javier: "Tiene una calidad humana extraordinaria"

La rivalidad en Pasapalabra ha dejado paso a una relación de compañerismo entre Javier y David. Después de que el barcelonés lograra mantenerse en el programa tras superar la Silla Azul, ambos hablaron sobre su vínculo fuera de cámaras.

El concursante madrileño aseguró estar feliz de seguir compartiendo programa con David y destacó su trato personal. Por su parte, el catalán agradeció las palabras de Javier y afirmó que su compañero tiene "una calidad humana extraordinaria".

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