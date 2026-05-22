Cristóbal Soria deja uno de los momentos más divertidos de Pasapalabra con su inesperado baile

La prueba musical trasladó a los invitados de Pasapalabra hasta 1984 y Cristóbal Soria creyó reconocer rápidamente la canción. El tertuliano lanzó el nombre de Phil Collins con total seguridad, pero Roberto Leal le recordó que ni era el artista ni bastaba con decir el cantante.

Después de otro intento fallido con parte de la letra, Manuela Vellés acabó llevándose la victoria en La Pista. Lejos de venirse abajo, Soria reaccionó con un peculiar baile que provocó la sorpresa del presentador, que llegó a calificarlo como "muy prohibido".

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