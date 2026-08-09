Laura Rozalén se despide de Marisol tras su intenso desenlace: “Estoy muy contenta con este final”

Laura Rozalén dice adiós a Marisol después de completar una etapa cargada de emociones y momentos difíciles. La actriz ha reflexionado sobre la evolución de su personaje y sobre el desenlace elegido para cerrar su recorrido en la historia.

Tras su paso por Sueños de libertad, Rozalén se muestra satisfecha con la despedida de Marisol y reconoce: “Estoy muy contenta con este final”. La intérprete cierra así una etapa en la serie después de dar vida a un personaje que ha atravesado situaciones especialmente intensas.

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