Cihan sorprende a Alya con una visita cargada de intención: “Necesito una cura, pero solo tuya”

Cihan vuelve a acercarse a Alya de una forma totalmente inesperada y consigue sorprenderla con su visita. El encuentro entre ambos deja patente la conexión que existe entre los protagonistas y vuelve a poner sus sentimientos en primer plano.

Desde En tierra lejana, Cihan aprovecha el momento para dirigirse a Alya con una frase cargada de intención: “Necesito una cura, pero solo tuya”. Sus palabras convierten la escena en un nuevo paso en la relación entre ambos.

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