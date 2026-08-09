Alya y Cihan se sinceran en su cita más romántica: una confesión de amor marca un antes y un después

Alya y Cihan disfrutan de una cita especialmente romántica en la que ambos se permiten hablar desde el corazón. La conversación pone sobre la mesa sus sentimientos y las dificultades que han condicionado una relación marcada por numerosos obstáculos.

Desde En tierra lejana, la complicidad entre ambos alcanza un nuevo nivel mientras reflexionan sobre lo que sienten y el futuro que desean. “Ojalá el amor pudiera siempre con todo”, confiesa Alya durante un encuentro que refuerza todavía más su vínculo con Cihan.

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